Blickpunkt Sport Fußball 3. Liga live: Karlsruher SC - Würzburger Kickers



BR Fernsehen

2017

Moderation: Tom Meiler

In Liga Drei kommt es zum Duell der beiden Zweitliga-Absteiger KSC und Würzburg – und das BR Fernsehen ist live dabei. Für beide Teams verlief die Saison bisher enttäuschend: Karlsruhe hat als 14. nur zwei Punkte Vorsprung vor den Kickers, die als 17. unmittelbar vor den Abstiegsplätzen stehen. Die Unterfranken sind in der Liga seit drei Spielen sieglos und trennten sich nach dem 0:2 am letzten Spieltag gegen Unterhaching von Trainer Stephan Schmidt. Unter Interimscoach Michael Schiele folgte anschließend auch noch das Aus im bayerischen Toto-Pokal beim Regionalligisten Rosenheim. In Karlsruhe erwartet die Kickers eine knifflige Aufgabe: Der KSC ist zu Hause in der Liga noch unbesiegt.

Redaktion: Christoph Netzel

Kommentar: Lukas Schönmüller



