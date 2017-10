Fußball 3. Liga live KSC - Würzburger Kickers im BR Fernsehen

In Liga Drei kommt es am Samstag, 14. Oktober 2017, zum Duell der Zweitliga-Absteiger KSC und Würzburg – und das BR Fernsehen ist live dabei. Die Unterfranken stehen nach drei Ligaspielen ohne Sieg unter Zugzwang.

Für beide Teams verlief die Saison bisher enttäuschend: Karlsruhe hat als 14. nur zwei Punkte Vorsprung vor den Kickers, die als 17. unmittelbar vor den Abstiegsplätzen stehen. Die Unterfranken sind in der Liga seit drei Spielen sieglos und trennten sich nach dem 0:2 am letzten Spieltag gegen Unterhaching von Trainer Stephan Schmidt. Unter Interimscoach Michael Schiele folgte anschließend auch noch das Aus im bayerischen Toto-Pokal beim Regionalligisten Rosenheim. In Karlsruhe erwartet die Kickers eine knifflige Aufgabe: Der KSC ist zu Hause in der Liga noch unbesiegt.