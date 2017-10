Galaabend im Gärtnerplatztheater Die Wiedereröffnung mit Höhepunkten aus Oper, Operette und Musical



BR Fernsehen

2017

Moderation: Sigrid Hauser, Maximilian Maier

Fünfeinhalb Jahre lang wurde das Gärtnerplatztheater in München von Grund auf saniert. Jetzt ist das Staatstheater wieder da, wo es – alleine schon seinem offiziellen Namen nach – hingehört: „am Gärtnerplatz.“

Publikum, Künstler, Mitarbeiter – sie alle haben diesem Wiedereinzug gleichermaßen entgegengefiebert. Das Ensemble wanderte in den vergangenen Jahren durch ganz München und spielte Opern, Operetten und Musicals en suite.

Der Wiedereinzug wird gebührend gefeiert, und wie ginge das passender als mit einer großen Galavorstellung? Intendant und Regisseur Josef Köpplinger hat eigens für die Wiedereröffnung ein Bühnenprogramm zusammengestellt, das einen Querschnitt durch das einzigartig breite Repertoire des Gärtnerplatztheaters darstellt: von Star Wars bis Barbier von Sevilla, von der Czardasfürstin bis Annie get your gun, von Figaros Hochzeit bis zur Fledermaus. Mit dabei ist das gesamte Ensemble inklusive Kinderchor, Chor und Ballett. Das Gärtnerplatzorchester wird vom neuen Chefdirigenten Anthony Bramall sowie den Kapellmeistern Michael Brandstätter und Andreas Kowalewitz geleitet. Die Schauspielerin und Sängerin Sigrid Hauser, am „Gärtner“ u.a. als „Rösslwirtin“ gefeiert, übernimmt die Moderation.

Das BR Fernsehen ist bei der Wiedereröffnung am 14. Oktober dabei, live zeitversetzt um 22.00 Uhr.

Regie: Michael Beyer

Redaktion: Peter Fohrwikl



