Blickpunkt Sport

BR Fernsehen

2016

Moderation: Markus Othmer

"Fußballtrainer: Traum-oder Albtraum-Job?“



Die Saison in Deutschlands höchsten Fußball-Ligen ist noch jung, doch schon dreht sich das Trainer-Karussell heftig. Viktor Skripnik bei Werder Bremen wurde trotz Treue-Schwüren zuvor gefeuert, Bruno Labbadia steht beim HSV möglicherweise vor dem Abschuss, Jos Luhukay wirft beim VfB Stuttgart selbst das Handtuch und der neue Club-Trainer Alois Schwartz wackelt nach bislang siegloser Bilanz enorm.



Wir diskutieren die Rolle des Trainers mit zweien, die es wissen müssen – zu Gast im Studio sind: Ottmar Hitzfeld (zweimaliger Champions League-Sieger mit dem FC Bayern und Dortmund) und Armin Veh (Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart)!



Wir gehen Fragen nach wie: Was macht einen guten Trainer aus? Welche Eigenschaften muss ein Trainer mitbringen? Wann ist ein Trainer ein "großer" Trainer wie zum Beispiel Carlo Ancelotti vom FC Bayern? Und warum wird die neue Trainer-Generation fast schon so heiß gehandelt wie es bei Top-Spielern der Fall ist?



Dies und mehr am Montagabend, 22.00 Uhr in Blickpunkt Sport mit Markus Othmer.

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



