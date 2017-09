Literaturverfilmung mit Martina Gedeck Die Wand

Eine Frau geht in die Berge und schläft in einer einsamen Jagdhütte. Als sie am nächsten Morgen wieder ins Tal absteigen will, stößt sie gegen eine unsichtbare Wand, die sich nicht überwinden lässt. Die BR-Koproduktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Marlen Haushofer.