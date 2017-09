Drama mit Tobias Moretti Hirngespinster

Der künstlerisch begabte Simon Dallinger, 22, ist in seiner Heimatstadt irgendwo in der Provinz hängen geblieben. Sein Vater Hans ist an Schizophrenie erkrankt und hält die Familie immer wieder mit brenzligen Aktionen in Atem. Simon treibt die Sorge um, den Wahnsinn des Vaters geerbt zu haben.