Heimatkrimi Föhnlage. Ein Alpenkrimi

Martin Feifel spielt Hauptkommissar Hubertus Jennerwein

So bekannt Jennerwein für seinen scharfen Verstand und seine Erfolgsquote ist, so berüchtigt ist er für seinen Zynismus. In seiner kompromisslosen Art legt er sich mit jedem an. Jennerwein steht ständig unter Strom. Aber in seinem Privatleben fehlt ihm der persönliche Halt. Daher wundert es nicht, dass er mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat, die ihn letztlich dazu bewogen haben, sich in eine kleinere Stadt versetzen zu lassen. Jennerwein leidet unter stressbedingter Bewegungsblindheit (Akinetopsie). In den Momenten, in denen seine Krankheit zuschlägt, nimmt er die Welt als Comicstrip wahr. Aber die Idee, in der Provinz eine ruhige Kugel zu schieben, funktioniert nicht, da schon beim ersten Fall Jennerweins Erzrivale aus Jugendtagen, Xaver Haraßer, involviert zu sein scheint ...