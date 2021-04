Impfung Mumps, Masern, Röteln, Windpocken

Können Komplikationen auftreten? Gefürchtet sind die Röteln vor allem wegen der sogenannten Rötelnembryopathie: Erkrankt eine Schwangere, kann die Krankheit auch auf den Embryo übertragen werden, mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für das Kind. Sein Risiko ist in den ersten sechs Wochen einer Schwangerschaft am höchsten. Mögliche Folgen dieser konatalen Röteln sind unter anderem Fehlgeburt, schwere Behinderungen sowie Schäden an Gehirn, Augen und Herz.

Verbreitung

Wie häufig sind die Röteln?



Die Röteln sind weltweit verbreitet. Die WHO hat sich die Elimination der Röteln in Europa bis zum Jahr 2010 zum Ziel gesetzt. In Deutschland wird die Röteln-Impfung seit 1980 von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen, seit 1990 auch in den Neuen Bundesländern. Dies hat dazu geführt, dass die Röteln inzwischen selten sind.