Immunisierung Die Erfolgsgeschichte des Impfens

Pockenvirus: Toter Killer

Einer der gefährlichsten Erreger der Vergangenheit war das Pockenvirus (nicht zu verwechseln mit den Windpocken). Systematische Impfkampagnen unter der Leitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rotteten 1980 die Pocken aus - die Menschheit hat einen Killer aus dem Reich der Mikroben besiegt - den ersten und einzigen bisher.

An Pocken erkrankter Mann

Weltweite Impfungen gegen Polio: Ist Kinderlähmung bald überwunden?

Eine weitere Krankheit, die ausgerottet werden soll, ist die Kinderlähmung. Der amerikanische Kontinent und Europa gelten bereits als Polio-freies Gebiet. Inzwischen konzentriert die WHO ihre Impf-Kampagnen deshalb auf die wenigen Länder, in denen 99 Prozent der Fälle auftreten: Indien, Afghanistan, Nigeria und Pakistan. Auch gefürchtete Krankheiten wie Keuchhusten und Wundstarrkrampf kommen in Europa kaum noch vor.