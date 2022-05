Impfung Wundstarrkrampf, Keuchhusten, Diphterie

Verbreitung

Wie häufig ist Diphterie?



Dank Impfung und verbesserten hygienischen Verhältnissen ist die Diphtherie in Deutschland und den anderen westlichen Industrieländern fast verschwunden.



Heutzutage ist die Krankheit vor allem in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung verbreitet. Die meisten Diphterie-Fälle traten in den vergangenen Jahren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in subtropischen Ländern - vor allem in Indien - auf. In den 1990er-Jahren trat sie auch vermehrt in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion auf. Weiterhin verbreitet ist die Diphtherie heute in vielen Ländern Afrikas, Asiens, des Südpazifiks und Osteuropas.