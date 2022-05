Impfung Pneumokokken, Meningokokken, HPV

Wie verbreitet sind Meningokokken? Entwicklungsländer: Hier kommen Infektionen vor allem im sogenannten Meningitisgürtel der Subsaharazone Afrikas (südlich der Sahara und nördlich des Äquators) sowie Asien vor. Es herrschen Infektionen durch Meningokokken vom Typ A vor. Westliche Industrieländer: Hier treten Meningokokken-Infektionen vom Typ B und C auf, aber relativ selten. In Deutschland werden jährlich ungefähr 300 Menschen mit einer invasiven Meningokokken-Infektion registriert, zwischen 30 bis 40 von ihnen sterben. Betroffen sind in erster Linie Kleinkinder und Jugendliche.

Übertragen werden die Meningokokken durch Tröpfcheninfektion, zum Beispiel beim Niesen oder Husten. Es gibt verschiedene Meningokokken-Unterarten. Schwere Krankheitsverläufe werden in Mitteleuropa vor allem durch die Meningokokken vom Typ B und C verursacht. Vor allem Menschen, bei denen das Immunsystem durch eine Krankheit oder andere Faktoren geschwächt ist, erkranken.

Impfung II: Erwachsene Impfen lassen sollten sich außerdem: 1. Reisende in Meningitis-Gebieten in Afrika, Südamerika und Asien 2. Menschen mit einer Immunschwäche 3. gefährdetes Laborpersonal 4. Mekka-Pilger: Während der islamischen Pilgerzeit ist die Meningokokken-Impfung für die Einreise nach Saudi-Arabien vorgeschrieben. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt bei fortbestehendem Infektionsrisiko eine regelmäßige Auffrischung nach drei Jahren mit einem Meningokokken-Konjugatimpfstoff.

Verträglichkeit

Wie verträglich ist der Konjugat-Impfstoff?



Lokale Reaktionen wie Rötung, Druckempfindlichkeit und Schwellung an der Einstichstelle sind laut STIKO in den ersten drei Tagen nach der Impfung häufig. Möglich sind in dieser Zeit auch mäßige Temperatur, Reizbarkeit, Schläfrigkeit, unruhiger Schlaf oder Magen-Darm-Beschwerden.



Allergische Reaktionen sind sehr selten. In Einzelfällen kann es bei Säuglingen und Kleinkindern zu einem Fieberkrampf kommen. Fraglich ist laut STIKO ein Zusammenhang mit schweren allergischen Reaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom und Erythema multiforme), über die in Einzelfällen berichtet wurde.