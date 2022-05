Impfung Was tun, wenn der Impfpass weg ist?

Dokumentation von Impfungen: Daten beim Arzt abklären

Wissen Sie noch, bei welchem Arzt Sie geimpft wurden? Dann fragen Sie in dieser Praxis nach, denn Impfungen der vergangenen zehn Jahre werden in der Krankenakte vermerkt und aufbewahrt. Das hat sich auch durch das neue Datenschutzrecht nicht geändert. Der Arzt, der Sie geimpft hat, müsste also einen guten Überblick über Ihre Impfungen haben.