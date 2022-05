Lebkuchen Köstliche Erfindung eines armen Bäckers?

Ein armer Nürnberger Bäcker soll aus der Not eine Tugend gemacht haben: Er verarbeitete all die Zutaten, die er gerade noch in seiner Bäckerei hatte, zu einem Teig. Mehl hatte er nicht, aber Nüsse. Zucker hatte er nicht, aber Marmelade und etwas Marzipan. Und natürlich Gewürze - denn Nürnberg war eine Handelsstadt, in der reichlich Gewürze auf den Markt kamen. So mischte der arme Bäcker, was er hatte - und die Leute waren vom Resultat so begeistert, dass er seine "Kuchen" immer wieder nach dem gleichen Rezept nachbacken musste. Mit der Not war es vorbei. Raten Sie mal, wie der Bäcker hieß. Natürlich: Leb! Und so wurden aus den besonderen Gewürzkuchen des Bäckers Leb die Lebkuchen.