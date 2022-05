Esskastanien Maroni - eiweißreiche Magenwärmer

"Taube", also schlechte Maroni erkennt man , wenn man sie in einen Topf voll Wasser gibt: Die schlechten schwimmen oben.

Eine Alternative zu heißem Wasser ist heißer Dampf: Zum Beispiel die Kastanien in der Mikrowelle (in einem fest verschlossenen Plastikgefäß mit etwas Wasser) zweimal bei 800 Watt etwa eineinhalb Minuten erhitzen, dazwischen abkühlen lassen; zum Schälen einzeln entnehmen - sobald sie abkühlen, klebt die Haut wieder fest!

Braten

- Variante 1: Die Maroni "über dem Bauch" einritzen, im 200 Grad heißen Ofen etwa 10-15 Minuten auf einem Blech backen (bis die Schale am Schlitz auseinandergeht) - Topf mit Wasser hineinstellen oder Maroni vorher anspritzen, das verhindert, dass sie zu trocken werden. Alternative, damit die Haut leicht abgeht: Vor dem Rösten in frisches Wasser legen.

- Variante 2: In der Pfanne auf niedriger Stufe rösten, bis die Schalen sich öffnen.

- Variante 3: Auf dem Gasgrill in einer Aluschale mit Deckel.