Chili-Forschung Wenn es im Mund brennt

Ob Capsaicin gut für den Körper ist oder nicht, darüber streitet sich die Forschungsgemeinschaft seit Jahrzenten. Einige Studien ordnen es als Karzinogen, also als krebserregende Substanz, ein. Andere wiederum haben festgestellt, dass Capsaicin bei der Tumorbehandlung helfen kann. Eine Langzeitanwendung von Capsaicin auf der Haut von Mäusen hat, zusammen mit einem sogenannten Tumorpromoter, zu erhöhtem Hautkrebsrisiko geführt. Ein Tumorpromoter ist ein Stoff, der Tumoren nicht auslöst, Tumorwachstum aber begünstigt. Die äußere Anwendung von Capsaicin zusammen mit Sonnenlicht, auch ein Tumorpromoter, könnte also gesundheitsschädlich sein. Dagegen wurde in einer anderen Studie gezeigt, dass Capsaicin das Wachstum von Prostata-Tumorzellen bremsen kann. Das Bundesamt für Risikobewertung geht davon aus, dass scharfes südamerikanisches oder asiatisches Essen bei Erwachsenen keine "akut gesundheitsschädigende Wirkung" hat.

Als besonders scharf gelten oft die Samen des Chili, dabei enthalten sie gar kein Capsaicin. Dieses ist im Fruchtfleisch enthalten. Besonders viel Capsaicin befindet sich in der Plazenta, dem hell orangefarbenen Teil in den Chilis, an dem die Samen hängen. Und genau deshalb haben die Kerne den Ruf, besonders scharf zu sein: Sie haben direkten Kontakt mit der Plazenta.

Scharfes Forschungsprojekt

An der Hochschule Fulda ließ Schneider einige Probanden in Wasser beziehungsweise in Sonnenblumenöl gelöstes Capsaicin probieren. Die Konzentration des Capsaicins wurde dabei immer weiter erhöht, um die Reizschwelle der Probanden herauszufinden. Ergebnis: In Öl war diese etwa zehn mal so hoch wie in Wasser, die Probanden konnten also die zehnfache Schärfemenge ertragen.