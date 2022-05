Nikolausbräuche Nüsse - Himmelsgabe für die Armen

Der Nikolaus soll zwischen 280 in Griechenland geboren und an einem 6. Dezember zwischen 345 und 351 in der heutigen Türkei gestorben sein. Eindeutig nachweisen lässt sich das aber nicht. Kirchenhistoriker gehen davon aus, dass die Kultfigur aus zwei historischen Persönlichkeiten zusammengedichtet wurde: dem Bischof von Myra und dem Bischof von Pinara, der rund 200 Jahre später lebte.