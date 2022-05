Esskastanien Leckere Rezepte mit Maroni

Zutaten für 4 Personen





2 große Stücke Entenbrust

große Kartoffeln

1 Bund Schwarzwurzeln

200 g Maronen

einen Viertelliter Portwein

2 EL Zucker

1 Bund Rosmarin

einen halben Liter alter Balsamico

120 g Zucker

70 g Butter

1 Schalotte

250 g Sahne

2 EL Mehl

Salz und Pfeffer



Zubereitung



In die Entenbrust mit einem scharfen Messer auf der Fettseite feine Rauten schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und in eine kalte Pfanne mit der Fettseite nach unten legen. Auf dem Herd gold-gelb braten, umdrehen und für circa 12 Minuten in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad geben.



Kartoffeln schälen und in hauchdünne Scheiben schneiden, eine beschichtete Pfanne mit etwas Öl einstreichen, die Kartoffelscheiben zu einer kleinen Rosette auflegen und anschließend mit etwas Öl braten.



Zwei Esslöffel Zucker in einen kleinen Topf geben und karamellisieren lassen, nun mit dem Portwein ablöschen und die Maronen sowie den Rosmarin zugeben. Das Ganze bis auf die Hälfte bei kleiner Hitze einköcheln lassen.



Die Schwarzwurzeln waschen und schälen. Die Wurzeln in kochendem Salzwasser garen und danach kurz in Eiswasser abschrecken. Die Schwarzwurzeln der Länge nach halbieren und in circa drei Zentimeter lange Stücke schneiden.



Die in feine Würfel geschnittenen Schalotten in Butter glasig werden lassen und die Schwarzwurzelstifte dazu geben. Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Sahne angießen und etwas einköcheln. Zucker in einen kleinen Topf geben, bis er karamellisiert, mit Balsamico ablöschen und auf die Hälfte reduzieren lassen.