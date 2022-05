Energiebombe Nuss Heilkraft zum Knacken und Knabbern

Die Walnuss beispielsweise enthält prozentual so viele Omega-3-Fettsäuren wie mancher Seefisch. Da kann keine andere Pflanze mithalten. Omega-3-Fettsäuren schützen die Zellen des Organismus vor dem Angriff freier Radikale und sollen das Risiko für Krebs oder Gefäßleiden senken.

Verdauungsanreger, Gefäßdurchputzer

Ebenfalls wichtig für unsere Gesundheit: die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Substanzen, die eigentlich die Nuss vor dem Angriff von "Schädlingen" schützen sollen - und denselben Effekt auch im menschlichen Organismus haben. Nüsse enthalten außerdem Ballaststoffe, die die Verdauung anregen. Durch ihren hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E "putzen" Nüsse auch die Gefäße, vor allem Hasel- und Walnüsse.

Schon mit vier kleinen Portionen pro Woche senkt man das Risiko für einen Herzinfarkt! Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt bei täglichem Verzehr ein Handvoll, also circa 25 Gramm Nüsse.

Treibstoff fürs Gehirn

Nüssen sind Nervennahrung in Zeiten erhöhter Beanspruchung. Besonders wertvoll sind Nüsse auch für das Gehirn. Sie erhöhen die geistige Leistungsfähigkeit, denn sie enthalten Cholin und Lecithin - Bausteine von Botenstoffen, die unser Denkorgan für seine Arbeit braucht. Das haben auch Menschen erkannt, die besonders auf ein "aktives Denkorgan" angewiesen sind: Das sogenannte "Studentenfutter" besteht zu einem großen Teil aus Nüssen.

Schlankmacher Nüsse

Auch Eichhörnchen wissen den gesunden Snack zu schätzen.

Zunächst erscheint es paradox, denn Nüsse mit ihren 70 Prozent Fett sind eine Kalorienbombe. Doch gerade deswegen schaffen es die wenigsten Menschen, so viel davon zu essen, dass es sich auf der Waage bemerkbar macht. Außerdem zeigen Studien, dass das Fett in Nüssen vom Körper nicht gut aufgenommen werden kann. Gerade Mandeln mit den Ballaststoffen in ihrer Haut machen satt, ohne sich auf die Hüften zu legen.