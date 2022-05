Richtig eingeheizt Welche Grillkohle ist die richtige?

Gute Holzkohle, die man gegen einen festen Gegenstand schlägt, zerbricht mit hellem Klang in viele Stücke, vor allem deswegen, weil sie frei von Säuren und Teeren ist.

Jährlich verbrauchen die Deutschen laut der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) knapp 250.000 Tonnen Grillholzkohle . Eine ganz schöne Menge, die da jährlich "vergrillt wird". Woher kommt die ganze Kohle, und woraus besteht Grillkohle idealerweise?

Hartes Laubholz ist perfekt

Wald + Viehzucht = Grillkohle?

Der Schönheitsfehler dabei: Die industrielle Herstellung von Grillkohle ist in Deutschland sehr stark zurückgegangen. Die Holzkohle unter deutschen Grillrosten stammt zum Großteil aus Südamerika und Osteuropa und wird in Deutschland lediglich abgefüllt. Jedes Jahr verglühen auf deutschen Grills rund 250.000 Tonnen Holzkohle. Ein Teil der Holzkohle wird aus Tropenholz gewonnen und ist häufig nicht zertifiziert.

Das FSC-Siegel

Helfen kann in dem Fall das FSC-Siegel (FSC: Forest Stewardship Council) als zertifizierter Nachweis für eine nachhaltige Forstwirtschaft - wobei auch dieses Siegel keinen hundertprozentigen Schutz garantieren kann oder gänzlich frei von Kritik ist: Ende 2011 beispielsweise berichtete das ARD-Magazin Plusminus über Kahlschläge in schützenswerten Wäldern Russlands durch die IKEA-Tochter Swedwood, obwohl diese mit dem Siegel zertifiziert ist.

DIN-Prüfzeichen und weitere Siegel

Ähnlich wie das FSC-Siegel soll auch das PEFC-Label (PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) garantieren, dass der Wald nachhaltig bewirtschaftet worden ist. Eine ausdrückliche Garantie, dass das Holz für die Holzkohle aus nachhaltigem Anbau stammt, fehlt nach Ansicht von Umweltschutzverbänden wie dem WWF allerdings.