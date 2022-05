Den Kohlegrill anfeuern Vom Feuer zur Glut

Der Klassiker: preiswert, leicht dosierbar, praktisch in jedem Bau- und Supermarkt erhältlich. Viele Produkte weisen jedoch eine starke Rauchentwicklung auf. Die Stiftung Warentest hatte deshalb in ihrem Test damals drei von ihnen in dieser Kategorie mit der Note "mangelhaft" bewertet ("Flash Öko-Anzündwolle", "Rossmann/Stevenson Öko Grillanzünder" und "Fidibus Quicklight"). Außerdem brauchen Holzwachs-Anzünder in der Regel sehr lange, um Briketts auf Grilltemperatur zu bringen (bis zu 45 Minuten).