Garzeiten fürs Fleisch Direkt oder indirekt Grillen?

Schon beim Auflegen geht es los: Die Glut sollte bereits in vollem Gang und mit einer feinen, weißen Ascheschicht überzogen sein. Offene Flammen sind dagegen tabu, denn die schaden dem Fleisch. Andererseits muss die Hitze ausreichend hoch sein, sonst kann das Fleisch austrocknen. Bei Würsten wiederum sollte es nicht allzu heiß zugehen, sonst kann es passieren, dass sie außen bereits verkohlen, obwohl sie noch gar nicht durch sind - im Zweifelsfall also lieber eine Etage höher auflegen.

Garzeiten beim Grillen

Echte Profis schwören darauf, Halsgrat und Co. von beiden Seiten bei hoher Hitze ca. eine Minute scharf anzubraten, damit sich die sogenannten Poren schließen und die Grillaromen freigesetzt werden. Damit das Fleisch nicht verbrennt, wird es anschließend bei vergleichsweise niedriger Temperatur gegart. Dieses Procedere lässt sich schon mit einem normalen Holzkohlegrill bewerkstelligen: am einfachsten ist es, nach dem Anbraten den Rost ein paar Etagen höher zu hängen - falls die Möglichkeit dazu gegeben ist. Noch einfacher: Sie verteilen die Glut nicht unter dem ganzen Rost, sondern nur unter einer Hälfte - dann können Sie das angebratene Fleisch einfach auf die andere Hälfte platzieren. die lediglich die Abhitze abbekommt - was faktisch bereits indirektes Grillen ist.

Ungefähre Garzeiten

Klassiker fürs direkte Grillen wie Halsgrat oder Koteletts, brauchen, über den Daumen gepeilt, je nach Fleischart zwischen 10 und 20 Minuten, bei Spießen sind es ungefähr 10 bis 15 Minuten. Bratwürste und Hamburger kommen mit 5 bis 10 Minuten aus. Auch Fisch ist relativ schnell gegrillt: Ein dünnes Filet braucht in der Regel ebenfalls keine 10 Minuten. Anders verhält es sich mit ganzen Braten: Sie können durchaus mehrere Stunden in Anspruch nehmen und müssen auf jeden Fall indirekt gegrillt werden (vgl. Tabelle am Ende des Artikels). Beachten Sie: Die angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte!

Ein Fleischthermometer kann helfen

Grillen: direkt oder indirekt?

Ist die Auffangschale mit Wasser gefüllt, entsteht im Grill eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, dadurch bleibt das Fleisch saftiger (Grill-Cracks geben gerne auch mal Wein oder Bier in die Auffangschale, um das Aroma zu verfeinern). Die Briketts (besser keine Kohlen, die brennen in aller Regel zu schnell ab und eignen sich vor allem fürs direkte Grilen) werden seitlich um die Schale platziert, sodass kein Fett ins Feuer tropfen kann. Nachteil des Kugelgrills: Man kann nicht direkt aufs Fleisch schauen, ohne ständig die obere Kugelhälfte zu öffnen. Spezielle Temperatursonden, die oft Bestandteil hochpreisiger Kugelgrills sind, zeigen die Innentemperatur an. Das indirekte Grillen eignet sich am besten für Grillgut, dass längere Zeit (30 Min. und länger) gegart werden muss.