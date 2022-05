Den Grillrost säubern Nach dem Grillen ist vor dem Grillen

Nicht ungefährlich: Reinigen mit Nachhitze

Ob Stahl-, Edelstahl- oder Messingbürste: Welche davon die richtige ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Verwenden Sie am besten eine spezielle Grillbürste, die der Fachhandel bereithält. Empfohlen wird meist Edelstahl: Stahl ist zu hart, Messing kann abblättern, so die Argumente der Edelstahlbefürworter.

Beliebt: Backofenspray

Grillfreunde, die es gründlicher mögen, greifen gerne zu speziellen Grillreinigern: Ein Backofenreiniger oder Fettlöser-Spray reicht aber auch: Den Grillrost einsprühen, das Ganze 24 Stunden einwirken lassen - idealerweise in einer Wanne oder großen Schale, damit der Boden nicht schmutzig wird - danach einfach abwischen. Vom Prinzip her lässt sich so der komplette Grill reinigen, nicht nur der Rost.

Zeitungspapier & Gras: Hauptsache feucht

Wer auf Sprays verzichten möchte: In Foren wird Gartenbesitzern oft der Tipp gegeben, den Rost einfach in nasses Zeitungspapier einzuwickeln und nachts im Gras liegen zu lassen. So wird der Schmutz eingeweicht, am darauffolgenden Tag lässt sich der Rost dann leicht mit heißem Wasser und Spülmittel restlos säubern. Alternativ kann man den Grillrost aber auch über Nacht in einem entsprechend großen Behälter, zum Beispiel einem Untersetzer, einweichen lassen.