Multiresistente Keime So können Sie sich vor Superkeimen schützen

So verhindern Sie eine Infektion mit Antibiotika-resistenten Keimen

Test auf multiresistente Keime

Wer sicher gehen will, nicht mit einem multiresistenten Keim infiziert zu sein, kann sich diesbezüglich testen lassen. Die "Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention" (KRINKO) empfiehlt, einen solchen Test vor Gelenkersatzoperationen, vor bestimmten Herzoperationen und wenn Patienten zuvor in ausländischen Krankenhäusern mit hohem Infektionsrisiko waren – so zum Beispiel in Asien, Südosteuropa (insbesondere Griechenland) oder Afrika.