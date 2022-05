Sauberkeit Schutz vor Infektionen: Hygiene beim Spülen

Spülen? Am besten in der Spülmaschine, denn die hohen Wassertemperaturen machen Keimen den Garaus. Wer in Handarbeit spült, sollte dies bald nach der Mahlzeit tun, denn je länger das Geschirr steht, desto mehr Krankheitserreger siedeln auf ihm. Auf gar keinen Fall sollten Teller und Tassen lange im Wasser eingeweicht werden. Warmes Wasser ist der Bakterie liebster Nährboden. Deshalb gilt: Wer spült, der sollte auch abtrocknen.