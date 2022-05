Antibiotika Nebenwirkungen und Antibiotika-Allergie

Manchmal ist es nicht so einfach, bei Antibiotika eine Allergie von einer Nebenwirkungzu unterscheiden. Viele Menschen vermuten zu Unrecht bei sich eine Allergie. Laut Fachärzten leiden nur etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung tatsächlich an einer Antibiotika-Allergie. Klar feststellen lässt sich das nur mit einem Allergietest. Der ist dann sinnvoll, wenn man schon einmal ein Antibiotikum schlecht vertragen hat.

Mögliche Tests zur Feststellung einer Antibiotika-Allergie

Folgen einer Antibiotika-Allergie

Im schlimmsten Fall erleidet der Allergiker etwa bis 30 Minuten nach der Einnahme einen anaphylaktischen Schock. Das heißt, der Kreislauf bricht zusammen und der Betroffene muss sofort ins Krankenhaus. Meist ist es allerdings so, dass eine allergische Reaktion erst nach der Einnahme der zweiten Dosis auftritt. Denn für eine Sensibilisierung braucht es immer zwei Kontakte: Beim ersten entwickelt der Körper eine Empfindlichkeit, die beim zweiten zu einer Überreaktion führt. Am häufigsten erkennt man eine Allergie an einem Ausschlag, der an Masern oder Röteln erinnert, aber auch Quaddeln bilden kann – so, als hätte man in Brennnesseln gegriffen. Möglich sind auch Atemnot, Wassereinlagerung im Gewebe und Blutdruckabfall. Wer solche Überreaktionen beobachtet, sollte einen Arzt aufsuchen und später einen Allergietest machen. Doch auch eine festgestellte Antibiotika-Allergie ist kein Grund zur Sorge: Oft reicht es dann, auf ein anderes Antibiotikum auszuweichen.