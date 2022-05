Bakteriophagen statt Antibiotika Kampf mit Viren gegen resistente Keime

Was tun, wenn Antibiotika nicht mehr wirken? Schon lange ist die Medizin auf der Suche nach Behandlungsalternativen zu den durch multiresistente Keime zunehmend stumpf gewordenen einstigen Wunderwaffen Antibiotika. Nun hat sie einen anscheinend genialen Ersatz gefunden: Bakteriophagen, oder kurz Phagen. Dabei handelt es sich um Viren. Ihr Vorteil: Sie sind für den Menschen völlig ungefährlich, weil sie nur Bakterien angreifen. Zudem sind die Phagen massenhaft zu haben, weil sie überall dort auftauchen, wo Bakterien sind.

Was die Phagen gegenüber Antibiotika außerdem unschlagbar macht ist, dass die gegen sie gebildeten Resistenzen für den Menschen ungefährlich sind. Phagen-resistente Bakterien, also solche, die Phagen wirkungslos werden lassen, können nämlich - anders als Antibiotika-Resistenzen - beim Menschen keine Krankheiten mehr auslösen. Außerdem vermehren sich Phagen ebenso schnell wie Bakterien und passen sich Veränderungen an. Die wenigen phagen-resistenten Bakterien können den Behandlungserfolg nicht mehr gefährden.