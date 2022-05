Krankenhauskeime Wie Keime Resistenzen entwickeln und zu Superkeimen werden

Wie Bakterien Antibiotikaresistenzen entwickeln

Das Fatale daran: Die Bakterien vererben ihre Widerstandsfähigkeit gegen Antibiotika sogar an ihre Nachkommen. Werden Antibiotika – wie in Krankenhäusern – besonders häufig eingesetzt, entstehen dort besonders viele Bakterienstämme, die einen Abwehrmechanismus gegen Antibiotika entwickelt haben. Werden diese dann nicht durch entsprechende Hygienemaßnahmen abgetötet, können sie sich – gut gerüstet gegen Antibiotika – ungehindert vermehren. Mehrbettzimmer sowie vernachlässigte Hygiene bieten zusätzlich ideale Rahmenbedingungen für die Verbreitung der multiresistenten Keime in Krankenhäusern.

Bakterien und Superkeime – So entstehen Antibiotika-Resistenzen

Gefährliche multiresistente Keime

Schätzungsweise 400.000 bis 600.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Infektionen durch multiresistente Keime, rund 15.000 sterben daran. Werden schwere Grunderkrankungen der Patienten berücksichtigt, ist laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von knapp 6.000 Todesfällen auszugehen, die allein auf wirkungslos gewordene Antibiotika zurückzuführen sind. In ganz Europa sterben daran rund 91.000 Menschen pro Jahr, so die Einschätzung des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in einer 2016 veröffentlichten Studie.

Wo lauern überall multiresistente Keime?

Im Alltag finden sich multiresistente Keime überall dort, wo viele Menschen solche Keime mit sich tragen und die Umgebung nicht steril ist. Das heißt also: an Flughäfen und in Flugzeugkabinen, in Toiletten, weil viele Keime über Fäkalien übertragen werden, und zum Beispiel auf der PC-Tastatur im Büro. Dort können multiresistente Keime sogar bis zu sechs Wochen überleben. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Infektionsgefahr durch rohes Fleisch: Weil in der Tierhaltung häufig Antibiotika eingesetzt werden, können sich resistente Keime bilden, die über das Fleisch in der Küche und dann beim Menschen landen. Fleisch sollte deshalb immer durchgebraten werden. Dass die Antibiotikaresistenz bei Bakterien, die häufig an Lebensmitteln haften, wie zum Beispiel Salmonellen oder Campylobacter, nach wie vor hoch ist, bestätigt ein Bericht, den das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) Anfang April 2021 veröffentlicht haben.