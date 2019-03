ARD, ZDF & Chill 6 coole Streamingtipps in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken

In den Mediatheken von ARD, ZDF und Co. kann man nur verstaubte Arztserien sehen? Von wegen! Hier findet man kultige Anti-Vampirfilme, spannende Deutschrap-Politikformate und auch eine neue Serie von PULS.

Auf ARD und ZDF laufen nur die fünfhundertste Wiederholung derselben Krankenhausserie und Schlager-Hitparaden, bei denen sogar eure Großeltern einschlafen? Nicht nur! Tatsächlich finden sich auch richtig feine Fernsehperlen, für die man nicht mal mehr zur richtigen Sendezeit einschalten muss. Viele Sachen landen nämlich auch in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Da ist allerdings ein scharfes Auge und gutes Timing gefragt – aus rechtlichen Gründen verschwindet nämlich ein Großteil davon immer schon wieder nach ein oder zwei Wochen. Wir haben sechs richtig gute Serien- und Filmtipps für euch, die ihr – ohne übertriebene Eile – in den nächsten Wochen in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen streamen könnt.

Film: "Only Lovers Left Alive"

"Only Lovers Left Alive" ist sowas wie der Anti-Vampirfilm schlechthin. Wer fantastische Verschwörungen und actiongeladene Blutjagden im kalten Mondlicht erwartet, wird hier enttäuscht. Denn dieser Vampirfilm ist atmosphärisch, melancholisch-existentiell und gleichzeitig unglaublich cool. Er ist wie ein zweistündiges, geiles Musikvideo einer psychedelischen Gitarrenband. Tom Hiddleston spielt den depressiven Vampir Adam. Er ist quasi schon immer mit seiner geheimen Liebe Eve, gespielt von Tilda Swinton, zusammen – na klar, sie sind unsterblich – und jetzt sucht er irgendwie den Sinn in dem allem. Endprodukt ist eine fast philosophische Abhandlung über das Vampirdasein und eine hypnotisierende Liebesgeschichte mit richtig viel guter Musik auf die Ohren.

ONLY LOVERS LEFT ALIVE - Trailer (Deutsch | German) | Tom Hiddleston HD

Bis 17.10.2019 verfügbar in der 3sat-Mediathek.

Serie: "Akte Lansing"

Der Kommissar aus der großen Stadt stattet einem kleinen idyllischen Dorf wegen eines scheinbar harmlosen Falles einen Besuch ab und schlagartig gehen dort verdächtige Dinge vor sich – eine bekannte Mystery-Formel, die man aus Kultserien wie "Twin Peaks" kennt. "Akte Lansing" könnte sich dort nahtlos einreihen, wenn nicht der feine Unterschied bestünde, dass der Kommissar Dr. Georg Spieß hier statt Kaffee Leberkas serviert bekommt: Denn "Akte Lansing" spielt in Lansing – dem Filmdorf des BR-Serienhits "Dahoam ist Dahoam".

Dort soll der Sonderkommissar eigentlich nur nachforschen, weshalb die Kneipenrechnungen des Drehteams so horrend hoch sind – aber als Scheinwerfer auf Schauspieler niederbrettern, das Bier vergiftet und der Requisiteur tot im Graben gefunden wird, riecht Spieß schon den Braten, pardon, die Weißwürscht: In Lansing ist eine waschechte Verschwörung am Laufen.

Die PULS Produktion "Akte Lansing" nimmt mit ultrawitzigem Trash und Selbstironie das korrupte Medienbusiness und die Bayernverliebtheit des BR aufs Korn – und entwickelt sich gegen Ende noch in eine richtig spannende Crime-Story.

Trailer zu Mediensatire "Akte Lansing"

Mindestens bis September verfügbar in der BR-Mediathek.

Dokuserie: "Germania"

Menschen mit Migrationshintergrund erzählen von ihrer deutschen Heimat-Hood, der Kultur ihrer nicht-deutschstämmigen Familie – und der Reibung zwischen beiden Welten. Klingt simpel, haut dafür aber umso mehr rein. Die Gäste der jeweiligen Folgen sind vor allem aus dem Musikbiz bekannte Badass-Nasen wie Eko Fresh, Lary, Chefket, Kid Simius, Salwa Houmsi oder Samy Deluxe. "Germania" glänzt durch einzigartige Sichtweise, denn die Rapper und Co. kommen ausschließlich selbst zu Wort. Must-Watch-Format für alle Deutschrap-Fans, aber eigentlich alle, die sich für Multi-Kultur und die Thematik #vonhier interessieren. In angenehmen Fünf-Minuten-Häppchen auch auf den kurzen Pendelstrecken zwischen Uni und WG konsumierbar.

CHEFKET | GERMANIA

Verfügbar in der funk-Mediathek.

Serie: "Tabula Rasa"

Nach einem schweren Autounfall ist Mies Kurzzeitgedächtnis futsch: Sie kann sich zwar an alles vor dem Unfall erinnern, aber keine neuen Erinnerungen mehr sammeln. Damit kann sie leben – bis ein Polizist vor ihrem Haus steht und sie verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden eines Mannes zu tun zu haben. An dieser Stelle beginnt die belgische Thriller-Serie und entwickelt sich in eine packende Mischung aus Familiendrama und Psycho-Krimi. Als Zuschauerin zweifelt man mehr als einmal an Mies Wahrnehmung – und irgendwann auch an der eigenen. Das geht ziemlich an die Nerven und wird stellenweise sogar richtig gruselig. Trotzdem lohnt es sich, sich nicht unter der Bettdecke zu verstecken. Diese Serie ist ein Zuckerschlecken für Fans von DARK.

Tabula Rasa - Trailer

Bis 16.07.2019 verfügbar in der ZDF-Mediathek.

Serie: "Charité" (Staffel 2)

Der Hype um "Babylon Berlin" und auch der Erfolg von Serien wie "Ku’Damm 56" und "Deutschland 83" zeigt: Historische Dramenserien aus deutscher Feder sind besser produziert denn je. "Charité" ist da keine Ausnahme. Im gleichnamigen Berliner Krankenhaus angesiedelt, spielt die brandneue zweite Staffel in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs und zeigt die grausamen medizinischen Versuche an kranken Kindern in der NS-Zeit. Mittendrin steckt die ambitionierte Anni. Sie studiert Medizin und ist dabei, eine Familie zu gründen und wird im Laufe der sechs Folgen zwischen Schuldgefühlen, Moral und Widerstand hin- und hergeworfen. Aber obacht: Die Versuchsoperationen werden teilweise ziemlich explizit und blutig gezeigt. Nichts für schwache Nerven!

CHARITÉ - STAFFEL 2 | TRAILER (Serie in Das Erste, 2019) // UFA FICTION

Bis 18.04.2019 verfügbar in der Das Erste-Mediathek.

Multiplattform-Serie: "Druck"

"Druck" ist die deutsche Adaption der norwegischen Hit-Serie "Skam". Alles dreht sich um eine Gruppe an Teenies und ihre Probleme in Schule, Liebe und Freundschaft – und das mit einem äußerst außergewöhnlichen Konzept: Die Szenen werden einzeln auf YouTube gepostet, jeweils an genau dem Tag und zu der Uhrzeit, zu der sie spielen. Jeden Freitag erscheint dann die "Folge" aka der Zusammenschnitt der Szenen. Die Figuren sind erfrischend vielschichtig und divers und die Laienschauspielerinnen mega authentisch – was will man mehr? Ach ja, einen ultrageilen Turnup-Soundtrack liefert "Druck" quasi als Kirsche auf dem Sahnehäubchen noch dazu.

Die erste und zweite Staffel sind schon binge-bereit in der Mediathek, ab dem 9. März 2019 geht’s weiter mit der dritten Staffel, die ihr dann in Realtime auch via Instagram und WhatsApp mitverfolgen könnt.

DRUCK - der TEASER

Verfügbar in der funk-Mediathek.

Sendung: Filter vom 08.03.2019 - ab 15 Uhr.