Datenschutz Informationen nach Art. 13 der DS-GVO

Info Seit AnnenMayKantereit in der Fußgängerzone ihre Songs zum ersten Mal präsentierten, ist viel passiert. Mit "Ich geh heut nicht mehr tanzen" (2018) zeigen sie, was sie am besten können: Emotionale Tracks mit einzigartiger Stimme.