PULS Open Air 2022 Alle Informationen zum Abbruch des PULS Open Air 2022

Warum musste das PULS Open Air am Freitagmorgen abgebrochen werden?

Durch den kurzfristigen Ausfall einer erheblichen Anzahl an Ordnungskräften für die weiteren Festivaltage war die Sicherheit des Konzertbetriebs nicht weiter zu gewährleisten.

Auf dringende Empfehlung der Sicherheitsbehörden musste das Festival abgebrochen werden. Der vom Veranstalter Amont Gastro GmbH beauftragte Ordnungsdienst war nicht in der Lage, die vereinbarte Anzahl an Ordnungskräften zu stellen. Kurz gesagt: Hätte das Konzertgelände unter diesen Umständen geöffnet, hätte eure Sicherheit nicht gewährleistet werden.



Wichtig: Die einzelnen Ordnungskräfte tragen keinerlei Schuld! Bitte bleibt freundlich und respektvoll zum anwesenden Team.



Kann ich noch auf dem Campingplatz bleiben?

Nein, leider ist das nicht möglich. Eure Abreise muss koordiniert werden und das ist mit den Sicherheitsbehörden so abgestimmt. Tretet also bitte in Ruhe den Heimweg an, bzw. reist nicht mehr an. Wir bitten euch um Unterstützung und eure Abreise bis spätestens 16 Uhr.

Für den Campingplatz ist ausreichend Ordnungspersonal da, das euch zu den Shuttles und Autos/ Ausgängen leitet.



Ich bin noch nicht in der Lage zu fahren – Wie komme ich heim?

Bitte fahrt nur, wenn ihr euch fit genug fühlt. Falls ihr selbst nicht in der Lage seid zu fahren, fragt Mitreisende oder fahrt mit den Shuttlebussen zum Bahnhof Geltendorf und holt eure Autos später ab. Eure Autos könnt ihr auf dem Parkplatz über Nacht stehen lassen.



Ich bin mit den Öffis da - Wie komme ich heim?

Keine Sorge, ihr könnt genauso abreisen, wie sonst auch. Die Shuttlebusse zum Bahnhof Geltendorf fahren ab Freitag 9 Uhr.



Wo kann ich mich abholen lassen?

Lasst euch bitte am Bahnhof Geltendorf oder am Parkplatz P3 abholen. Zum Bahnhof Geltendorf kommt ihr mit den bereitgestellten Shuttlebussen.



Was passiert mit meinem Ticket – bekomme ich Geld zurück?

All eure Fragen rund um eure Tickets versuchen die Veranstalter so schnell wie möglich zu klären. Sobald wir Neuigkeiten haben, informieren wir euch. Bitte gebt uns noch etwas Zeit.



Was passiert mit meinem Geld, das ich auf mein Festivalband geladen haben?

All eure Fragen rund um euer Geld versuchen die Veranstalter so schnell wie möglich zu klären. Sobald wir Neuigkeiten haben, informieren wir euch. Bitte gebt uns noch etwas Zeit.



Ihr habt noch offene Fragen? Meldet euch bitte bei uns über instagram.com/pulsopenair.