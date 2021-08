New Music Award 2021 PULS Radio nominiert LIENNE und schenkt euch Tickets für das Reeperbahn Festival

Wir schenken euch Tickets für das größte Clubfestival Europas

Welcher Act gewinnt den New Music Award in der Kategorie "Newcommer des Jahres" * (keine Angabe) Chris James aus Hilden Leepa aus Berlin Rote Mütze Raphi aus Koblenz LIENNE aus Augsburg Bloodhype aus Saarland/Berlin 01099 aus Dresden Chuala aus Stade/Berlin Florida Juicy (Producer-Team) aus Bremen Jupiter Flynn aus Frankfurt/Berlin Jamin aus Frankfurt/Main

Wen würdest du mitnehmen? *

Dein Vorname *

Dein Nachname *

Dein Wohnort *

Deine Telefonnummer * Die ist wichtig, damit wir dich zurückrufen können.

Deine E-Mail-Adresse *

Dein Alter * Teilnahme ab 18 Jahren

Einwilligungserklärung *

Datenschutzrechtliche Einwilligung: Ich bin damit einverstanden, dass der BR meine Angaben für die Teilnahme am Gewinnspiel verarbeitet. Die Daten werden nur für die Teilnahme am Gewinnspiel verarbeitet, nicht an Dritte weitergegeben oder für Werbezwecke genutzt und nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Teilnahmebedingungen: Mindestteilnahmealter ist 18 Jahre. Beschäftigte des Bayerischen Rundfunks sowie Personen, die unmittelbar an der Organisation oder Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung

help email