SUPERBLOOM Festival 2022 Neuer Festivalriese mit großem Herz

München hat ein neues Festival — und was für eins! Am 3. & 4. September 2022 zieht das SUPERBLOOM in den Olympiapark und das Olympiastadion ein und fährt ein dermaßen spektakuläres Programm auf – mein lieber Scholli – das wird München so schnell nicht wieder vergessen.