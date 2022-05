Music Festival & Pop Conference Nürnberg Pop Festival & Pop Conference 2022

Wer spielt?

ANDREW CASSARA (CAN) | ANGER (AUT) | ÄTNA (D) | BEN CAPLAN (CAN) | CLOUDY JUNE (D) | EDWIN ROSEN (D) | FIGURE BEACH (D) | FUTUREBAE (D) | GRANADA (AUT) | JOHN MOODS (D) | JUST MUSTARD (IRL) | KOLOSSUS DÄÄCHT (D) | LIKE LOVERS (D) | LIME CORDIALE (AUS) | LOSTBOI LINO (D) | NAND (D) | PUDELDAME (D) | ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS (D) | SKAAR (NOR) | SKULL SIZED KINGDOMS (D) | SLUT (D) | SPARKLING (D)