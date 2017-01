Die Altstadt von Landshut in den 1930er-Jahren

Niederbayerische Wurzeln

Roman Herzog kommt am 5. April 1934 im niederbayerischen Landshut zur Welt. Der Vater ist Archivar und Museumsdirektor in Landshut. Roman wird evangelisch getauft. Nach dem Abitur studiert Herzog Jura in München. 1958 promoviert er mit dem Thema "Grundrechtsbeschränkung nach dem Grundgesetz und Europäische Menschenrechtskonvention". 1964 folgt die Habilitation.

Quelle: Stadtarchiv Landshut Postkarten- und Fotosammlung