Wendelsteinkircherl wiedereröffnet Kardinal Marx mahnt zur Bewahrung der Schöpfung

Die Wiedereröffnung fand am Sonntag bei Bilderbuchwetter statt. Die Pfarrgemeinde Brannenburg hatte zahlreiche Prominenz und Ehrengäste geladen. Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, spannte einen Bogen von der Wendelsteinkirche, die 1890 errichtet wurde, zu Gottes Schöpfung. Das "Haus der Schöpfung" gehöre "nicht einzelnen Personen, nicht einzelnen Kontinenten, sondern allen, dem Leben selbst", sagte er. Gerade heute sei diese gemeinsame Verantwortung "so wichtig", so Marx.

Der Kardinal erwähnte auch die Bedeutung des Pariser Klimaschutz-Abkommens, ohne aber namentlich auf den US-Präsidenten Donald Trump und den US-Ausstieg aus dem Abkommen einzugehen. Wenn es um Einzelinteressen gehe, "da gehen wir als Christen nicht mit", sagte der Erzbischof, der auch Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist, laut Mitteilung des Ordinariats.

"Auch wenn wir nicht immer wissen, was wir genau tun sollen, gilt es, alle Bemühungen zu unterstützen, dieses Haus der Schöpfung zu beschützen." Kardinal Marx

Materialtransport mit Zahnradbahn und Hubschrauber

Zwei Jahre ist die Kirche Patrona Bavariae unter erschwerten Bedingungen restauriert worden. Sämtliches Material musste mit der Zahnradbahn oder dem Hubschrauber auf gut 1.700 Meter Höhe gebracht werden. Der Gipfel ist 1.730 Meter hoch, das Kircherl liegt gut 100 Meter tiefer und ist Wind und Wetter ausgesetzt.

Mauerwerk, Dach und Glockentechnik wurden saniert, eine neue elektrische Läuteanlage installiert. Das vielfotografierte Fassadenmosaik, das einen segnenden Christus mit einer Weltkugel zeigt, wurde restauriert. Die Gesamtkosten summierten sich auf 700.000 Euro.

Bilder: Deutschlands höchste Kirche