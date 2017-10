NSU-Prozess Befangenheitsanträge und kein Ende – Wie steht es um den NSU-Prozess?

"Befangenheitsanträge während der Plädoyers kommen nicht so häufig vor wie am Anfang oder mitten im Prozess. Denn in der Regel macht das Gericht bei den Plädoyers ja nichts anderes, als den Prozessbeteiligten zuzuhören. Im NSU-Prozess war das nun in einem Punkt anders. Das Gericht hat nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft Untersuchungshaft für den Angeklagten André E. angeordnet. Damit gab es aus Sicht der Verteidigung neue Anknüpfungspunkte für Befangenheitsanträge. Ob es weitere solcher Anträge geben kann hängt also auch davon ab, ob es im weiteren Verlauf der Plädoyers erneut zu solchen speziellen Situationen kommt oder nicht."