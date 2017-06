Trauer um Helmut Kohl Der Kanzler der Einheit ist tot

Kondolenzblog

Bereits seit Mitte Mai soll Helmut Kohl Medienberichten zufolge nach einer Darmoperation auf der Intensivstation des Uniklinikums Heidelberg gewesen sein. Aus dem Büro des Altkanzlers hatte es wenig später geheißen, es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut." Er werde nach seiner Entlassung wegen einer neuen Hüfte in Reha gehen.

Bei einem schweren Sturz nach einer Knie-Operation 2008 hatte Kohl ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Seither war er auf den Rollstuhl angewiesen und konnte nur schwer sprechen. Bei seinen seltenen öffentlichen Auftritten danach war er schwer zu verstehen - wie zuletzt im November, als er in Frankfurt am Main mit Hilfe seiner Frau Maike Kohl-Richter sein Buch "Aus Sorge um Europa" vorgestellt hat. Seinen 85. Geburtstag am 3. April feierte Kohl in kleinem Kreis.

Im September 2012 hatte Helmut Kohl einen seiner letzten großen Auftritte. In Berlin wurde mit einem Festakt der Beginn seiner Kanzlerschaft 30 Jahre zuvor gefeiert. Im Rollstuhl wurde der große alte Mann der CDU auf das Rednerpodest geschoben. "Ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat", sagte er mit zitternder, schwer verständlicher Stimme. Eines wollte Kohl aber noch loswerden: "Europa darf nie wieder im Krieg versinken". Und deshalb wolle er weiter für das große Ziel Europa werben. Dies sei ihm Verpflichtung für jüngere Generationen.

Ein bekennender Europäer

"Das große Ziel Europa" - Zeit seiner Karriere war es ein leitender Gedanke für Kohl. Dabei nahm man den Mann aus der Pfalz zunächst als tumben Provinzling war - zumindest seine Kritiker und viele Journalisten aus der Hauptstadt Bonn und dem weltgewandten Hamburg. Als "Birne" wurde er schon bald verspottet.

Kohl ließ sich davon nicht beeindrucken. Erst in Mainz und später in Bonn begann er, sein Netz innerhalb der CDU zu spinnen. Sein kleines Adressbüchlein erreichte später Legenden-Status. Und so arbeitete sich Kohl nach oben: 1959 Abgeordneter in Rheinland-Pfalz, 1969 Ministerpräsident des Landes, 1973 CDU-Chef und schließlich 1982 die Kanzlerschaft. Selbst Franz-Josef Strauß ließ er am Wegesrand zurück.

Stationen seines Lebens

Zu Beginn seiner Kanzlerschaft hatte Kohl eine "geistig-moralische Wende" versprochen. Die Realität sah zunächst anders aus: Kontinuität war angesagt, vor allem in der Innenpolitik. Reformen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik fielen behutsam aus. Manche in der Partei wollten mehr - allen voran Generalsekretär Heiner Geißler. Er wollte die Union modernisieren und sie für junge Menschen und Frauen öffnen - mit Lothar Späth an der Spitze. Doch Kohl konnte die Konkurrenz auf dem berühmten Parteitag 1989 in Bremen verhindern.

Der Kanzler der Einheit

Danach übernahm der Lauf der Geschichte die Regie. Die Bürger in der DDR wollten Freiheit, Mark und Marktwirtschaft und Helmut Kohl hatte das politische Gespür und Geschick, die Situation zu nutzen. Zusammen mit Außenminister Genscher und seinem Vertrauten Schäuble setzte er die Wiedervereinigung durch - gegen alle Widerstände aus dem In- und Ausland. Der Kanzler der Einheit war geboren - und die Wiederwahl gesichert.

Genauso vehement wie die deutsche Einigung verfolgte Kohl die europäische Einigung. Der Euro sollte dabei helfen. 1998 beschlossen die Staats- und Regierungschefs die Einführung der gemeinsamen Währung. Ihre Einführung sollte Kohl jedoch nicht mehr als Kanzler erleben. Denn im selben Jahr verlor er die Wahl gegen Gerhard Schröder.

Ein geruhsames Leben als "Elder Statesman" war Kohl in der Folge jedoch nicht beschieden. Das System der schwarzen Kassen flog auf und stürzte Kohl und seine CDU in ihre wohl schwerste Krise. Nachdem sich Kohl weigerte, die Namen der Spender preiszugeben, wagte sein "Mädchen" schließlich den Bruch. In einem Artikel in der FAZ brach die neue Parteichefin Angela Merkel mit dem Patriarchen. Über Jahre hinweg war Kohl in der CDU persona non grata.

Was folgte, waren weitere Schicksalsschläge: 2001 bringt sich seine Frau Hannelore um. 2011 veröffentlich sein Sohn Walter ein Buch, in dem Kohl als kontrollsüchtiger Machtmensch charakterisiert wird. Halt schien Kohl in seinen letzten Jahren seine zweite Frau Maike gegeben haben. Einige Weggefährten des Altkanzlers kritisierten sie scharf: Sie habe Kohl isoliert und sei dafür verantwortlich, dass sich Kohl von früheren Freunden abgewandt hat.