Neujahrsansprache 2017 Terror, Brexit und Flüchtlinge

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel geht ein schwieriges Jahr zu Ende. In der Flüchtlingskrise hat ihr der Unionspartner CSU den Schwarzen Peter zugeschoben, auf EU-Ebene war der Brexit ein Paukenschlag - und dann noch der Anschlag am Berliner Weihnachtsmarkt.

In ihrer Neujahrsansprache bezeichnet Bundeskanzlerin Merkel den islamistischen Terrorismus als die "schwerste Prüfung". In ihrer Rede äußert sich Merkel deutlicher, als sie das nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt getan hatte: Es sei besonders bitter und widerwärtig, wenn Terroranschläge von Menschen begangen würden, die angeblich Schutz in Deutschland suchten. Sie verhöhnten die deutsche Hilfsbereitschaft und auch diejenigen, die tatsächlich Schutz brauchten.

Demokratie gegen Terror

Im weitaus größeren Teil ihrer Neujahrsansprache spricht Merkel aber darüber, warum sie trotz allem zuversichtlich ins neue Jahr geht. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Situation auf dem Arbeitsmarkt machten ihr Mut - Demokratie und Rechtsstaat seien der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus, so die Bundeskanzlerin, und sie seien stärker als der Terror. Trotzdem, so Merkel, hätten viele das Gefühl, die Welt sei aus den Fugen. Merkel mahnt, an der europäischen Einheit festzuhalten.

"Wir Deutsche sollten uns niemals vorgaukeln lassen, eine glückliche Zukunft könnte je im nationalen Alleingang liegen." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Im Hinblick auf das Bundestagswahljahr 2017 verspricht die Bundeskanzlerin, sich leidenschaftlich zu streiten, aber stets "wie Demokraten".

Die ARD strahlt die Neujahrsansprache an Silvester um 20.10 Uhr nach der Tagesschau aus.