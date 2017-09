Dirndl! Fertig! Los! Die Oktoberfestshow 2017 Präsentiert von Florian Silbereisen aus München



BR Fernsehen

Deutschland 2017

Das größte Schlagerfest der Welt ist das Münchner Oktoberfest! Jedes Jahr singen über fünf Millionen Besucher aus aller Welt in den Festzelten nationale und internationale Schlager von „Hey Baby“ bis „Tausendmal belogen“, von „Country Roads" bis „Griechischer Wein“. In diesem Jahr können auch Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen mitfeiern. Denn zur „Wiesn“ präsentiert Florian Silbereisen DIRNDL! FERTIG! LOS! DIE OKTOBERFESTSHOW 2017 aus München.



Mit Götz Alsmann, Ross Antony, Andrea Berg, Andy Borg, dArtagnan, Die Seer, Donikkl, Fantasy, Veronica Ferres, David Garrett, Hermes House Band, Stefanie Hertel und Markus, Hansi Hinterseer, Iggi Kelly, Klubbb3, Mickie Krause, Vanessa Mai, Mireille Mathieu, DJ Ötzi, Nik P., Smokie, Semino Rossi, Ten Tenors, voXXclub und Anna-Maria Zimmermann.



Eine Gemeinschaftsproduktion von MDR und BR in Zusammenarbeit mit Jürgens TV.



Redaktion BR: Annette Siebenbürger / Frank Johne

