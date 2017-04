Blickpunkt Sport Fußball 3. Liga live: Jahn Regensburg - Holstein Kiel

BR Fernsehen

2017

Moderation: Markus Othmer

Die 3. Fußball-Liga geht auf die Zielgerade, und Jahn Regensburg ist im Kampf um die begehrten Aufstiegsplätze in die 2. Bundesliga voll dabei. Im Top-Spiel des 34. Spieltages empfängt der derzeit viertplatzierte Jahn den Tabellenzweiten Holstein Kiel. Das BR Fernsehen überträgt die Partie live, in der die Oberpfälzer mit einem Sieg am Gegner vorbeiziehen könnten. Hochspannung im Aufstiegsrennen ist also garantiert. Moderator ist Markus Othmer, auf der Kommentatoren-Tribüne sitzen Florian Eckl und BR-Fußballexperte Thomas Hitzlsperger. Das Spitzenspiel ist auch als Internet-Livestream unter www.BRsport.de zu sehen.

