Unser großer Wasser-Fußabdruck Virtuelles Wasser fließt in Warenströmen

Virtuelles Wasser und Wasser-fußabdruck: Was ist das?





Unter virtuellem Wasser versteht man das bei der Herstellung und dem Transport von Industriegütern und Lebensmitteln verbrauchte, verdunstete oder verschmutzte Wasser. Den Begriff prägte der britische Wissenschaftler John Anthony Allan vom Londoner King’s College in den 1990er-Jahren. Seitdem nahm die Forschung zum Thema besonders in von Wasserknappheit bedrohten Industrieländern wie China, den USA, aber auch den Niederlanden zu.



Zu Beginn dieses Jahrhunderts entwickelte der Wissenschaftler Arjen Hoekstra, Professor für Wasser-Management an der niederländischen Universität in Twente, diese Studien für das Institute for Water Education der UNESCO (heute: IHE Delft Institute for Water Education) weiter: Aus der Menge an virtuellem Wasser, die in ein Produkt fließt, wurde der Wasser-Fußabdruck (Water-Footprint) des jeweiligen Konsumenten oder auch konsumierenden Staates, der das betreffende Produkt nutzt.