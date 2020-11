HIV Was passiert nach einer Infektion?

AIDS hat sich in den Industriestaaten inzwischen zu einer chronischen Krankheit entwickelt, die nicht mehr zwangsläufig zum Tode führen muss. HIV-Infektionen sind mit Medikamenten so gut behandelbar, dass der Ausbruch von AIDS meist vermieden werden kann. Allerdings haben die starken Medikament Nebenwirkungen. Infizierte in Behandlung haben jedoch inzwischen die gleiche Lebenserwartung wie Nicht-Infizierte.