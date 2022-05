Netiquette Unsere PULS Community-Regeln

Wir freuen uns, wenn ihr über unsere Inhalte diskutiert und euch mit uns austauscht! Euer Feedback, eure konstruktive Kritik und natürlich auch euer Lob sind für uns wichtig, um immer besser zu werden. Das Ziel unserer Community Manager:innen ist es, in den PULS Kommentarspalten ein Umfeld zu schaffen, in dem ihr euch auf Augenhöhe austauschen und eure Fragen an uns und andere User:innen adressieren könnt. Wir möchten, dass ihr dort eure Gedanken mitteilen, euch inspirieren lassen und einen anderen Perspektiven wahrnehmen könnt. Dabei legen wir großen Wert auf einen wertschätzenden Umgang und moderieren deshalb Kommentare, die unter unseren Beiträgen nichts verloren haben.