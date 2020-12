Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar

Gehen Elektrogeräte heutzutage schneller kaputt als früher?

Bauen Hersteller wirklich absichtlich Schwachstellen in Elektrogeräte ein, damit diese nicht lange halten? Der Umweltkommissar klärt, was dran ist - und worauf Sie beim Kauf von Waschmaschine, Kühlschrank & Co. achten sollten.