Blaue Couch

Weindozentin Martha Gehring: "Sie können 1.000 Silvaner probieren, Sie haben 1.000 unterschiedliche"

Martha Gehring brennt Edelbrände und ist Weindozentin. Sie erzählt auf der Blauen Couch, was einen guten fränkischen Wein ausmacht, was eine Weinprinzessin wissen muss und warum die Zeit in der Brennerei meditativ ist.