Blaue Couch

Monika und Hannah Schweier, Landwirtin und Regisseurin

Monika Schweier ist in die Oberpfalz zurückgegangen, um Hof und Gastwirtschaft der Oma zu retten. Ihre Schwester Hannah hat das erste Jahr gefilmt. Was in dieser Zeit passiert ist, darüber sprechen die beiden mit Thorsten Otto.