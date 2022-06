Blaue Couch

Daniel Bierofka, Fußballtrainer: "Man sollte die jungen Spieler nicht so unter Druck setzen"

Ex-Nationalspieler, Deutscher Meister, zuletzt Trainer in Österreich: Daniel Bierofka trainiert bald den Nachwuchs von Unterhaching. Was er jungen Spielern mit auf den Weg geben will, erzählt er auf der Blauen Couch.