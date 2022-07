Blaue Couch

Birgit Simmler, Leiterin der Luisenburg-Festspiele über Kreuzfahrtschiffe, Festspiele und das Fichtelgebirge

Birgit Simmler ist seit 2017 künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele. Zuvor war sie unter anderem beim Opernfestival in Wien und Amsterdam, auf Kreuzfahrtschiffen, beim Tollwood Festival und sogar in New York. Über das Leben aus dem Koffer und ihre Liebe zum Fichtelgebirge, berichtet sie auf der Blauen Couch.