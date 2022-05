Paare und Stabilität Wer passt zu wem?

Glückliche Partnerschaft braucht Kompetenzen

Stress - ein gefährlicher Beziehungskiller

Damit eine Partnerschaft lange hält, müssen Partner vor allem dreierlei "beherrschen", so der Schweizer Psychologe und Beziehungsberater Guy Bodenmann: Sie müssen angemessen miteinander kommunizieren können, Alltagsprobleme gemeinsam effizient lösen und Alltagsstress bewältigen können. Klingt einfach, ist es aber nicht. Geraten wir in Stress, reagieren wir gereizt, patzig, unwirsch. Und es kommen all unsere negativen Eigenschaften ans Licht, so Bodenmann. Sei es Dominanz, Ängstlichkeit, Kleinlichkeit, Intoleranz oder Geiz. Stress hält Bodenmann daher für den Beziehungskiller Nummer eins.