Geschenke zu Weihnachten Wie sage ich es meinem Partner?

Wünsche und die Realität der Geschenke

Wunschzettel hat man als Kind an das Christkind geschrieben - heute hat der Partner das Christkind von seinen Pflichten entbunden und muss sich um die Geschenke kümmern - und steht oft vor dem Dilemma: Raten oder das Richtige schenken. Beziehungscoach Verena Lauer ("Entsingelung") sieht das locker und rät ab von dem romantisch überhöhten Anspruch in einer Beziehung, der Liebste "muss mir die Wünsche von den Augen ablesen können."

Die Wunschzettel Wunschbox

In so einer "Wunschbox" kann man übrigens das ganze Jahr Wünsche platzieren. So sind auch der Geburts- und Hochzeitstag gesichert.

Damit ein wenig von der kindlichen Überraschung bleibt, empfiehlt der Paarberater von Liebling+Schatz, Stefan Ruzas, die "Wunschbox". Dafür stellen er und sie jeweils eine kleine Schachtel auf, in die sie - bestenfalls rechtzeitig vor dem Weihnachtsshopping - Zettel mit ihren Wünschen legen. "So kann jeder selbstbestimmt für sich entscheiden, was er schenken will", erklärt Ruzas, "und die Überraschung bleibt auch bestehen." Also zurück zum Wunschzettel aus Kindertagen!